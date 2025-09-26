Diretório de Empresas
NDA
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

NDA Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Russia mediano de Engenheiro de Software na NDA totaliza RUB 3.04M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da NDA. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
NDA
Software Engineer
hidden
Total por ano
RUB 3.04M
Nível
Middle
Salário base
RUB 2.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Bônus
RUB 234K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na NDA?

RUB 13.42M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de RUB 2.52M+ (às vezes RUB 25.16M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na NDA in Russia é uma remuneração total anual de RUB 4,700,398. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na NDA para a função de Engenheiro de Software in Russia é RUB 2,810,063.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para NDA

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Lyft
  • PayPal
  • Databricks
  • Apple
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos