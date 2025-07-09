Diretório de Empresas
NDA Salários

O salário da NDA varia de $11,637 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $125,372 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da NDA. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Analista de Negócios
$56K
Analista de Dados
$16.4K
Recursos Humanos
$20.5K

Tecnólogo da Informação (TI)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Designer de Produto
$11.6K
Gerente de Produto
$54.8K
Gerente de Projeto
$50.3K
Vendas
$17.8K
Engenheiro de Software
$22.3K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Engenharia de Software
$125K
Arquiteto de Soluções
$89.6K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at NDA is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NDA is $36,300.

