NCR
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

NCR Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na NCR varia de $93.4K por year para Grade 9 a $169K por year para Grade 13. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $100K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da NCR. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Grade 9
Software Engineer I(Nível Iniciante)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na NCR?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na NCR in United States é uma remuneração total anual de $169,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na NCR para a função de Engenheiro de Software in United States é $100,000.

Outros Recursos