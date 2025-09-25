Diretório de Empresas
NCR
  • Salários
  • Gerente de Projeto

  • Todos os Salários de Gerente de Projeto

NCR Gerente de Projeto Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Gerente de Projeto na NCR totaliza ₪396K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da NCR. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Total por ano
₪396K
Nível
11
Salário base
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bônus
₪20.5K
Anos na empresa
10 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na NCR?

₪562K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na NCR in Israel é uma remuneração total anual de ₪430,911. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na NCR para a função de Gerente de Projeto in Israel é ₪383,528.

