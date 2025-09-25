A remuneração de Designer de Produto in United States na NCR varia de $93.5K por year para Grade 9 a $140K por year para Grade 11. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $133K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da NCR. Última atualização: 9/25/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
