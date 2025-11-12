Diretório de Empresas
National University of Singapore Cientista de Pesquisa Salários em Singapore

O pacote de remuneração in Singapore mediano de Cientista de Pesquisa na National University of Singapore totaliza SGD 96.1K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da National University of Singapore. Última atualização: 11/12/2025

Pacote Mediano
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Total por ano
SGD 96.1K
Nível
L5
Salário base
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bônus
SGD 0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
2 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Pesquisa na National University of Singapore in Singapore é uma remuneração total anual de SGD 128,249. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na National University of Singapore para a função de Cientista de Pesquisa in Singapore é SGD 96,073.

