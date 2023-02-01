Diretório de Empresas
Multiverse
Multiverse Salários

O salário da Multiverse varia de $70,569 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $296,082 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Multiverse. Última atualização: 10/22/2025

Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $78.6K
Analista de Negócios
$202K

Cientista de Dados
$70.6K
Recursos Humanos
$131K
Marketing
$76.6K
Gerente de Produto
Median $87.4K
Recrutador
$163K
Vendas
$296K
Gerente de Engenharia de Software
$153K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Multiverse é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $296,082. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Multiverse é $123,016.

