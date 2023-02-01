Multiverse Salários

O salário da Multiverse varia de $70,569 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $296,082 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Multiverse . Última atualização: 10/22/2025