MTS Salários

A faixa salarial da MTS varia de $13,866 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $83,421 para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da MTS. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Aprendizado de Máquina

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Cientista de Dados
Median $35K
Analista de Negócios
Median $30.6K

Analista de Dados
Median $14.7K
Designer de Produto
Median $30.4K
Gerente de Produto
Median $48.4K
Gerente de Engenharia de Software
Median $66.7K
Gerente de Projeto
Median $13.9K
Gerente de Ciência de Dados
Median $83.4K
Assistente Administrativo
$81.1K
Analista Financeiro
$18.7K
Recursos Humanos
$16.6K
Tecnólogo em Informática (TI)
$57.3K
Consultor de Gestão
$47.6K
Marketing
$27.3K
Gerente de Design de Produto
$68.3K
Arquiteto de Soluções
$61.9K
Gerente de Programa Técnico
$44.5K
Perguntas Frequentes

