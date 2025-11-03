Diretório de Empresas
mPokket
mPokket Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na mPokket totaliza ₹2.6M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da mPokket. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
mPokket
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹2.6M
Nível
hidden
Salário base
₹2.6M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na mPokket?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na mPokket in India é uma remuneração total anual de ₹2,617,656. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na mPokket para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,601,331.

