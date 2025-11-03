A remuneração de Engenheiro de Software in India na Mphasis varia de ₹394K por year para L1 a ₹2.11M por year para L5. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.46M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mphasis. Última atualização: 11/3/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
