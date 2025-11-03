Diretório de Empresas
Mphasis
Mphasis Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Mphasis varia de ₹394K por year para L1 a ₹2.11M por year para L5. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.46M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mphasis. Última atualização: 11/3/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
(Nível Iniciante)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Mphasis?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Mphasis in India é uma remuneração total anual de ₹2,457,982. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mphasis para a função de Engenheiro de Software in India é ₹1,399,002.

