A remuneração de Cientista de Dados in Taiwan na Mphasis totaliza NT$397K por year para L5. O pacote de remuneração in Taiwan mediano por year totaliza NT$406K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mphasis. Última atualização: 11/3/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***