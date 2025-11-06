A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na Mozilla varia de CA$152K por year para P2 a CA$316K por year para P5. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$169K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mozilla. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
