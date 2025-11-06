Mozilla Engenheiro de Software Salários em Berlin Metropolitan Region

A remuneração de Engenheiro de Software in Berlin Metropolitan Region na Mozilla varia de €120K por year para P3 a €134K por year para P4. O pacote de remuneração in Berlin Metropolitan Region mediano por year totaliza €128K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mozilla. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus P1 Software Engineer 1 ( Nível Iniciante ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 € -- € -- € -- € -- P3 Senior Software Engineer €120K €104K €0 €15.9K P4 Staff Software Engineer €134K €110K €0 €24.1K Ver 4 Mais Níveis

