Mozilla
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Berlin Metropolitan Region

Mozilla Engenheiro de Software Salários em Berlin Metropolitan Region

A remuneração de Engenheiro de Software in Berlin Metropolitan Region na Mozilla varia de €120K por year para P3 a €134K por year para P4. O pacote de remuneração in Berlin Metropolitan Region mediano por year totaliza €128K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mozilla. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
Software Engineer 1(Nível Iniciante)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Mozilla?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Mozilla in Berlin Metropolitan Region é uma remuneração total anual de €154,884. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mozilla para a função de Engenheiro de Software in Berlin Metropolitan Region é €124,710.

Outros Recursos