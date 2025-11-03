Diretório de Empresas
A remuneração total média de Recrutador in India na Moveworks varia de ₹1.74M a ₹2.44M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Moveworks. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

₹1.89M - ₹2.19M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Moveworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Moveworks in India é uma remuneração total anual de ₹2,439,028. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Moveworks para a função de Recrutador in India é ₹1,742,163.

