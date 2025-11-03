Diretório de Empresas
Moveworks
Moveworks Sucesso do Cliente Salários

A remuneração total média de Sucesso do Cliente in United States na Moveworks varia de $171K a $248K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Moveworks. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

$193K - $225K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$171K$193K$225K$248K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Moveworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Sucesso do Cliente na Moveworks in United States é uma remuneração total anual de $247,520. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Moveworks para a função de Sucesso do Cliente in United States é $170,560.

