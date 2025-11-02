A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Motorola varia de $102K por year para L7 a $145K por year para L9. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $115K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Motorola. Última atualização: 11/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
