  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

Motorola Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Motorola varia de $102K por year para L7 a $145K por year para L9. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $115K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Motorola. Última atualização: 11/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L7
(Nível Iniciante)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Motorola?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Motorola in United States é uma remuneração total anual de $166,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Motorola para a função de Engenheiro de Software in United States é $108,000.

