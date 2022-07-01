Motivity Labs Salários

Diretório de Empresas
O salário da Motivity Labs varia de $15,698 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $146,328 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Motivity Labs. Última atualização: 11/23/2025

Analista de Dados
$15.7K
Engenheiro de Software
$146K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Motivity Labs é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $146,328. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Motivity Labs é $81,013.

