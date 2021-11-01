monday.com Salários

O salário da monday.com varia de $64,675 em remuneração total por ano para Operações de Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $211,393 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da monday.com . Última atualização: 9/16/2025