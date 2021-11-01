Diretório de Empresas
monday.com
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

monday.com Salários

O salário da monday.com varia de $64,675 em remuneração total por ano para Operações de Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $211,393 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da monday.com. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $145K
Atendimento ao Cliente
$86.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Operações de Atendimento ao Cliente
$64.7K
Sucesso do Cliente
$85.6K
Analista de Dados
$83.7K
Recursos Humanos
$106K
Designer de Produto
$90.2K
Gerente de Projeto
$136K
Engenheiro de Vendas
$127K
Gerente de Engenharia de Software
$211K
Arquiteto de Soluções
$118K
Recompensas Totais
$79.1K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na monday.com, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

De best betaalde functie gerapporteerd bij monday.com is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $211,393. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij monday.com is $111,996.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para monday.com

Empresas Relacionadas

  • Perion Network
  • Sabre
  • Shift4
  • Elbit Systems
  • WalkMe
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos