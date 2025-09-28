A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in Canada na Momentive.ai varia de CA$427K por year para P3 a CA$609K por year para P5. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$425K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Momentive.ai. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$427K
CA$278K
CA$93.3K
CA$55.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Momentive.ai, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)