A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Momentive.ai varia de €63.3K por year para P1 a €127K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza €125K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Momentive.ai. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Momentive.ai, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)