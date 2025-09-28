Diretório de Empresas
Momentive.ai
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

Momentive.ai Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in United States na Momentive.ai totaliza CA$149K por year para P2. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza CA$174K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Momentive.ai. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Product Manager II
CA$149K
CA$143K
CA$0
CA$5.7K
P3
Senior Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
Senior Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Momentive.ai, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Momentive.ai in United States é uma remuneração total anual de CA$473,355. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Momentive.ai para a função de Gerente de Produto in United States é CA$354,663.

