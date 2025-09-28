Momentive.ai Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in United States na Momentive.ai varia de $199K por year para P4 a $290K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $235K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Momentive.ai. Última atualização: 9/28/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $ -- $ -- $ -- $ -- P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $199K $147K $40.5K $12K Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Momentive.ai, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

Qual é o cronograma de aquisição na Momentive.ai ?

