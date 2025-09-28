Diretório de Empresas
Momentive.ai
A remuneração total média de Cientista de Dados in Netherlands na Momentive.ai varia de €131K a €183K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Momentive.ai.

Remuneração Total Média

€142K - €165K
Netherlands
Faixa Comum
Faixa Possível
€131K€142K€165K€183K
Faixa Comum
Faixa Possível

€142K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Momentive.ai, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Momentive.ai in Netherlands é uma remuneração total anual de €183,126. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Momentive.ai para a função de Cientista de Dados in Netherlands é €130,804.

Outros Recursos