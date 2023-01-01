Diretório de Empresas
Momenta
Momenta Salários

O salário da Momenta varia de $26,449 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $85,071 para Recrutador na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Momenta. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Recursos Humanos
$26.4K
Recrutador
$85.1K
Engenheiro de Software
$69.7K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Momenta é Recrutador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $85,071. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Momenta é $69,701.

Outros Recursos