Diretório de Empresas
Mollie
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Mollie Salários

O salário da Mollie varia de $57,450 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $149,235 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mollie. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
Median $149K
Analista de Dados
$57.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Cientista de Dados
$92.7K
Marketing
$81K
Gerente de Projeto
$101K
Analista de Cibersegurança
$110K
Gerente de Programa Técnico
$114K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Mollie is Gerente de Engenharia de Software with a yearly total compensation of $149,235. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mollie is $101,241.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Mollie

Empresas Relacionadas

  • Adyen
  • Wolters Kluwer
  • Verifone
  • Starling Bank
  • InvestCloud
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos