Diretório de Empresas
Molex
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Molex Salários

O salário da Molex varia de $28,290 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $179,100 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Molex. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro Mecânico
Median $120K
Engenheiro de Software
Median $74.4K
Engenheiro Biomédico
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista de Negócios
$96.9K
Engenheiro de Hardware
$63.5K
Tecnólogo da Informação (TI)
$176K
Designer de Produto
$28.3K
Gerente de Produto
$72.1K
Gerente de Projeto
$96.9K
Vendas
$51.3K
Analista de Cibersegurança
$89.4K
Arquiteto de Soluções
$179K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Molex é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $179,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Molex é $93,138.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Molex

Empresas Relacionadas

  • Crestron
  • Mouser Electronics
  • Schweitzer Engineering Laboratories
  • Shure
  • Lutron Electronics
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos