Moderna Salários

O salário da Moderna varia de $40,899 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $351,832 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Moderna. Última atualização: 10/19/2025

Engenheiro de Software
Median $180K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $260K
Cientista de Dados
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Engenheiro Biomédico
Median $98K
Contador
$40.9K
Engenheiro Químico
$140K
Analista de Dados
$72.6K
Gerente de Ciência de Dados
$256K
Recursos Humanos
$241K
Consultor de Gestão
$279K
Engenheiro Mecânico
$166K
Designer de Produto
$336K
Gerente de Programa
$332K
Gerente de Projeto
$245K
Assuntos Regulatórios
$312K
Gerente de Engenharia de Software
$352K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Moderna, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Moderna é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $351,832. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Moderna é $243,210.

