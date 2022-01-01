Moderna Salários

O salário da Moderna varia de $40,899 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $351,832 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Moderna . Última atualização: 10/19/2025