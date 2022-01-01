Model N Salários

O salário da Model N varia de $72,611 em remuneração total por ano para Gerente de Programa na faixa mais baixa a $280,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Model N . Última atualização: 9/13/2025