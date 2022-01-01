Diretório de Empresas
Model N
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Model N Salários

O salário da Model N varia de $72,611 em remuneração total por ano para Gerente de Programa na faixa mais baixa a $280,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Model N. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Gerente de Produto
Median $280K
Engenheiro de Software
Median $137K
Recursos Humanos
$236K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Jurídico
$256K
Consultor de Gestão
$80.4K
Gerente de Programa
$72.6K
Gerente de Engenharia de Software
$259K
Arquiteto de Soluções
$217K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Model N é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $280,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Model N é $226,502.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Model N

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Uber
  • PayPal
  • Microsoft
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos