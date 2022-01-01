Mirantis Salários

Diretório de Empresas
O salário da Mirantis varia de $72,360 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $213,180 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mirantis. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $82.3K

Engenheiro de Redes

Recursos Humanos
$149K
Tecnólogo da Informação (TI)
$81.5K

Gerente de Produto
$128K
Gerente de Programa
$129K
Vendas
$174K
Gerente de Engenharia de Software
$129K
Arquiteto de Soluções
$213K
Gerente de Programa Técnico
$72.4K
Redator Técnico
$98.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Mirantis é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $213,180. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mirantis é $128,186.

Outros Recursos