Mirafra Technologies
  • Salários
  • Engenheiro de Hardware

  • Todos os Salários de Engenheiro de Hardware

Mirafra Technologies Engenheiro de Hardware Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Hardware na Mirafra Technologies totaliza ₹1.47M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Mirafra Technologies. Última atualização: 12/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Mirafra Technologies
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
$16.7K
Nível
Senior
Salário base
$16.7K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Mirafra Technologies in India é uma remuneração total anual de ₹2,259,827. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Mirafra Technologies para a função de Engenheiro de Hardware in India é ₹1,471,494.

Outros Recursos

