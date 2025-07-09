Diretório de Empresas
Minsait
Minsait Salários

O salário da Minsait varia de $23,619 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $48,536 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Minsait. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $40.2K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
Median $31.4K
Analista de Dados
Median $26.6K

Cientista de Dados
$38.3K
Tecnólogo da Informação (TI)
$46.4K
Consultor de Gestão
$48.5K
Gerente de Programa Técnico
$23.6K
Perguntas Frequentes

