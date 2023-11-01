Diretório de Empresas
Minor International
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre Minor International que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipes, cultura única, etc).
    • Sobre

    Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.

    http://minor.com
    Site
    1978
    Ano de Fundação
    66,000
    Nº de Funcionários
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Inscreva-se para receber ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

    Vagas em Destaque

      Nenhuma vaga em destaque encontrada para Minor International

    Empresas Relacionadas

    • Microsoft
    • Apple
    • Lyft
    • Snap
    • LinkedIn
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos