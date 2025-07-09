Diretório de Empresas
Ministry Of Defence
Ministry Of Defence Salários

O salário da Ministry Of Defence varia de $60,300 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $80,697 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ministry Of Defence. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Assistente Administrativo
$60.3K
Analista de Dados
$77.8K
Cientista de Dados
$65.3K

Gerente de Produto
$80.7K
Engenheiro de Software
$66.7K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Ministry Of Defence is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $80,697. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ministry Of Defence is $66,662.

Outros Recursos