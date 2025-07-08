Diretório de Empresas
Miniso
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Miniso Salários

O salário da Miniso varia de $6,733 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $167,969 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Miniso. Última atualização: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Cientista de Dados
$168K
Vendas
$6.7K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Miniso é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $167,969. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Miniso é $87,351.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Miniso

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Roblox
  • Intuit
  • Square
  • Apple
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/miniso/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.