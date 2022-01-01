Diretório de Empresas
MindTickle
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

MindTickle Salários

O salário da MindTickle varia de $14,439 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $153,628 para Redator Publicitário na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MindTickle. Última atualização: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $46.9K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $79.1K
Gerente de Engenharia de Software
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Redator Publicitário
$154K
Sucesso do Cliente
$86.6K
Analista de Dados
$29.8K
Recursos Humanos
$31.6K
Tecnólogo da Informação (TI)
$14.4K
Designer de Produto
$25.1K
Gerente de Programa
$65.7K
Gerente de Projeto
$89.4K
Operações de Receita
$16.3K
Vendas
$105K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na MindTickle, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na MindTickle é Redator Publicitário at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $153,628. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na MindTickle é $65,737.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para MindTickle

Empresas Relacionadas

  • Narrative Science
  • Brillio
  • RBA
  • Payroc
  • Optym
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.