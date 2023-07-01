Diretório de Empresas
Minds
Minds Salários

O salário mediano da Minds é $135,320 para Analista de Dados . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Minds. Última atualização: 11/26/2025

Analista de Dados
$135K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Minds é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $135,320. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Minds é $135,320.

Outros Recursos

