Miltenyi Biotec Salários

O salário da Miltenyi Biotec varia de $48,860 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $147,758 para Engenheiro Biomédico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Miltenyi Biotec. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Assistente Administrativo
$48.9K
Engenheiro Biomédico
$148K
Jurídico
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Produto
$118K
Gerente de Projeto
$76.7K
Engenheiro de Software
$104K
Gerente de Programa Técnico
$109K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Miltenyi Biotec é Engenheiro Biomédico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $147,758. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Miltenyi Biotec é $109,140.

