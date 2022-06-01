Diretório de Empresas
MillerKnoll
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

MillerKnoll Salários

O salário da MillerKnoll varia de $5,973 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $91,400 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MillerKnoll. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro Mecânico
Median $91.4K

Engenheiro de Manufatura

Designer de Produto
$6K
Gerente de Produto
$78.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Vendas
$55.7K
Engenheiro de Software
$89.4K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at MillerKnoll is Engenheiro Mecânico with a yearly total compensation of $91,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MillerKnoll is $78,108.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para MillerKnoll

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • PayPal
  • DoorDash
  • Amazon
  • Pinterest
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos