A remuneração total média de Designer de Produto in China na miHoYo varia de CN¥840K a CN¥1.15M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da miHoYo. Última atualização: 12/8/2025

Remuneração Total Média

$128K - $151K
China
Faixa Comum
Faixa Possível
$118K$128K$151K$161K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na miHoYo?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na miHoYo in China é uma remuneração total anual de CN¥1,149,541. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na miHoYo para a função de Designer de Produto in China é CN¥839,664.

