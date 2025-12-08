Diretório de Empresas
miHoYo
miHoYo Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in China na miHoYo varia de CN¥505K a CN¥703K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da miHoYo. Última atualização: 12/8/2025

Remuneração Total Média

$75.8K - $89.3K
China
Faixa Comum
Faixa Possível
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na miHoYo?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na miHoYo in China é uma remuneração total anual de CN¥702,996. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na miHoYo para a função de Analista Financeiro in China é CN¥504,715.

