Midea Group Salários

A faixa salarial da Midea Group varia de $25,016 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $251,250 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Midea Group. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $92K
Analista de Dados
$49.4K
Analista Financeiro
$54.9K

Designer Industrial
$41.9K
Engenheiro Mecânico
$48.1K
Gerente de Produto
$71.4K
Gerente de Projeto
$25K
Gerente de Engenharia de Software
$251K
Perguntas Frequentes

Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Midea Group er $52,147.

