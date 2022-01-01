Diretório de Empresas
MicroStrategy
MicroStrategy Salários

O salário da MicroStrategy varia de $107,100 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $320,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MicroStrategy. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
Median $320K
Assistente Administrativo
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negócios
$129K
Cientista de Dados
$225K
Designer de Produto
$107K
Gerente de Produto
$286K
Gerente de Projeto
$200K
Vendas
$209K
Engenheiro de Vendas
Median $263K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na MicroStrategy é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $320,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na MicroStrategy é $208,950.

