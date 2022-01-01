MicroStrategy Salários

O salário da MicroStrategy varia de $107,100 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $320,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MicroStrategy . Última atualização: 8/31/2025