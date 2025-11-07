Microsoft Engenheiro de Software Salários em Prague Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Prague Metropolitan Area na Microsoft varia de CZK 1.1M por year para 59 a CZK 3.52M por year para 65. O pacote de remuneração in Prague Metropolitan Area mediano por year totaliza CZK 2.29M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/7/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus SDE 59 ( Nível Iniciante ) CZK 1.1M CZK 873K CZK 162K CZK 66.5K 60 CZK 1.28M CZK 986K CZK 207K CZK 89.2K SDE II 61 CZK 1.61M CZK 1.21M CZK 319K CZK 77.9K 62 CZK 1.75M CZK 1.38M CZK 307K CZK 58.1K Ver 9 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 4th - ANO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ANO 1 20 % ANO 2 20 % ANO 3 20 % ANO 4 20 % ANO 5 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos: 20 % adquire no 1st - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire no 5th - ANO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Sometimes a 5 year schedule

Qual é o cronograma de aquisição na Microsoft ?

