Microsoft Engenheiro de Software Salários em Munich Metro Region

A remuneração de Engenheiro de Software in Munich Metro Region na Microsoft varia de €89.5K por year para 59 a €197K por year para 65. O pacote de remuneração in Munich Metro Region mediano por year totaliza €118K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/7/2025

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 4th - ANO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ANO 1 20 % ANO 2 20 % ANO 3 20 % ANO 4 20 % ANO 5 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos: 20 % adquire no 1st - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire no 2nd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire no 3rd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire no 4th - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire no 5th - ANO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Sometimes a 5 year schedule

Qual é o cronograma de aquisição na Microsoft ?

