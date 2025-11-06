A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Hyderabad Area na Microsoft varia de ₹2.54M por year para 59 a ₹23.53M por year para 67. O pacote de remuneração in Greater Hyderabad Area mediano por year totaliza ₹5.16M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
SDE
₹2.54M
₹1.64M
₹765K
₹126K
60
₹3.28M
₹2.11M
₹1.05M
₹119K
SDE II
₹4.26M
₹2.81M
₹1.18M
₹268K
62
₹5.39M
₹3.58M
₹1.55M
₹267K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Títulos IncluídosEnviar Novo Título
Engenheiro iOS
Engenheiro de Software Frontend
Engenheiro de Machine Learning
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Redes
Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)
Engenheiro de Dados
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro de Software de Segurança
Engenheiro DevOps
Engenheiro de Confiabilidade de Site
Engenheiro de Criptografia
Engenheiro de Software de Realidade Virtual
Engenheiro de Sistemas
Engenheiro de Software de Jogos
Advogado de Desenvolvedores
Cientista de Pesquisa
Pesquisador de IA
Engenheiro de IA