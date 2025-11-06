Microsoft Engenheiro de Software Salários em Denmark

A remuneração de Engenheiro de Software in Denmark na Microsoft varia de DKK 605K por year para 59 a DKK 1.72M por year para 65. O pacote de remuneração in Denmark mediano por year totaliza DKK 1.16M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus SDE 59 ( Nível Iniciante ) DKK 605K DKK 524K DKK 43.6K DKK 37.1K 60 DKK 724K DKK 590K DKK 86.3K DKK 47.1K SDE II 61 DKK 797K DKK 642K DKK 85.6K DKK 69.4K 62 DKK 890K DKK 671K DKK 134K DKK 84.1K Ver 9 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( DKK ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule 20 % ANO 1 20 % ANO 2 20 % ANO 3 20 % ANO 4 20 % ANO 5 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos: 20 % adquire no 1st - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire no 2nd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire no 3rd - ANO ( 20.00 % anual )

20 % adquire no 4th - ANO ( 20.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )
25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

Sometimes a 5 year schedule 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )
25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) Sometimes a 5 year schedule

Qual é o cronograma de aquisição na Microsoft ?

