A remuneração de Engenheiro de Software in Denmark na Microsoft varia de DKK 605K por year para 59 a DKK 1.72M por year para 65. O pacote de remuneração in Denmark mediano por year totaliza DKK 1.16M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
SDE
DKK 605K
DKK 524K
DKK 43.6K
DKK 37.1K
60
DKK 724K
DKK 590K
DKK 86.3K
DKK 47.1K
SDE II
DKK 797K
DKK 642K
DKK 85.6K
DKK 69.4K
62
DKK 890K
DKK 671K
DKK 134K
DKK 84.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
