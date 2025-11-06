Diretório de Empresas
Microsoft
Microsoft Vendas Salários em Singapore

A remuneração de Vendas in Singapore na Microsoft varia de SGD 298K por year para 61 a SGD 642K por year para 66. O pacote de remuneração in Singapore mediano por year totaliza SGD 363K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Títulos Incluídos

Representante de Vendas de Campo

Gerente de Vendas de Campo

Executivo de Contas

Gerente de Contas

Engenheiro de Sucesso do Cliente

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vendas na Microsoft in Singapore é uma remuneração total anual de SGD 642,396. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Microsoft para a função de Vendas in Singapore é SGD 345,774.

