A remuneração de Engenheiro de Vendas in Greater Dublin Area na Microsoft varia de €94.9K por year para 59 a €116K por year para 61. O pacote de remuneração in Greater Dublin Area mediano por year totaliza €107K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
59
€80.1K
€59.2K
€8.2K
€12.7K
60
€104K
€78.2K
€11.6K
€14.4K
61
€116K
€82.8K
€12.9K
€20.7K
62
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
