A remuneração de Engenheiro de Vendas in Canada na Microsoft varia de CA$195K por year para 62 a CA$316K por year para 63. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$201K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
59
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
60
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
61
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
62
CA$195K
CA$147K
CA$11.2K
CA$36.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
