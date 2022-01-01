Diretório de Empresas
Micro Focus
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Micro Focus Salários

O salário da Micro Focus varia de $13,046 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $229,140 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Micro Focus. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Analista de Negócios
$126K
Cientista de Dados
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista Financeiro
$151K
Tecnólogo da Informação (TI)
$193K
Designer de Produto
$167K
Gerente de Produto
$229K
Operações de Receita
$49.1K
Vendas
$42.1K
Gerente de Engenharia de Software
$123K
Arquiteto de Soluções
$159K
Gerente de Programa Técnico
$160K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Micro Focus é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $229,140. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Micro Focus é $124,063.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Micro Focus

Empresas Relacionadas

  • NetSuite
  • Mphasis
  • Rockwell Automation
  • Darktrace
  • IHS Markit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos